Szpital Narodowy. Drony przetransportują próbki do badań, miejskie autobusy pacjentów

Osiem minut ma zabierać przetransportowanie dronem próbek do badań między tymczasowym szpitalem na Stadionie Narodowym a szpitalem MSWiA przy Wołoskiej. Pomiędzy placówkami powstanie medyczny most powietrzny. Regularne loty mają rozpocząć się w ciągu dwóch tygodni. W obsłudze nowego szpitala będzie też pomagało miasto, które przygotuje dwa specjalne autobusy do przewożenia pacjentów.

W nocy z czwartku na piątek szpital na Stadionie Narodowym przyjął pierwszego pacjenta. Pomagać w walce z koronawirusem mają również drony. Między stadionem a szpitalem MSWiA będą między innymi transportowane testy do badań w kierunku SARS-CoV-2 oraz próbki krwi i próbki wymazowe do badań w laboratorium w szpitalu MSWiA. W tym celu w warszawskiej strefie powietrznej wyznaczono specjalny obszar dedykowany lotom cargo. Wstępnie na siedmioipółkilometrowej trasie pomiędzy szpitalami będą latać dwa dronoidy, które będą pokonywać ten dystans w osiem minut. "Korytarz" od Stadionu Narodowego wiedzie nad Wałem Miedzeszyńskim, skręca na lewy brzeg Wisły w okolicach Mostu Łazienkowskiego, wiedzie nad Aleją Armii Ludowej, przecina Pole Mokotowskie, teren sąsiednich ogródków działkowych i dociera nad Szpital MSWiA od strony ulicy Kulskiego.

Dwa lądowiska dla dronów

Dronoidy typu Hermes są dostosowane do lotów w warunkach miejskich. Na wyposażeniu mają tzw. redundantne systemy bezpieczeństwa, dublujące newralgiczne elementy dronoida i zapewniające bezproblemowe wykonanie misji nawet w trudnych warunkach. Każda platforma BSP firmy Spartaqs przechodzi rygorystyczne testy bezpieczeństwa i jest dodatkowo wyposażona w transpondery ADS-B i FLARM, co umożliwia śledzenie ich lotu przez służby ruchu lotniczego. Są widoczne również przez śmigłowce ratunkowe.

Inne drony nie będą mogły latać w strefie korytarza medycznego

Zaznaczył, że dron będzie wyposażony w odpowiedni system lokalizacji, więc kontrola ruchu lotniczego będzie cały czas wiedziała w czasie rzeczywistym, gdzie on się znajduje. - Będzie to też koordynowane z dyspozytorem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jeżeli chodzi o tą stronę lotniczą, to loty będą zabezpieczone przez te instytucje, które faktycznie za bezpieczeństwo żeglugi powietrznej w Polsce odpowiadają. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby od tej strony były jak najbardziej bezpieczne - powiedział Paweł Szymański.