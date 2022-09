Oddziały Szpitala na Solcu przeniesione na Ursynów. Ratusz mówi o planach, radni PiS chcą nadzwyczajnej sesji

Stołeczny ratusz zakończył przenosiny oddziałów ze Szpitala na Solcu do Szpitala Południowego. Obecnie, jak informują urzędnicy, trwa inwentaryzacja budynku w Śródmieściu oraz szacowanie kosztów niezbędnych remontów, aby zgodnie z planami miasta uruchomić w nim między innymi oddział długoterminowej opieki dla osób starszych, przewlekle chorych. Tymczasem radni Prawa i Sprawiedliwości chcą zwołania w tej sprawie nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy.

Szpital Południowy rozpoczął działalność jako placówka dla chorych z COVID-19. Stało się to jeszcze przed planowanym oddaniem nowego budynku do użytku. Wybuch pandemii przyspieszył ostatnie prace wykończeniowe. Funkcjonował w ten sposób od lutego 2021 roku do końca marca 2022 roku. Po wygaszeniu szpitala tymczasowego ratusz zdecydował o rozpoczęciu stopniowego przenoszenia tam oddziałów specjalistycznych ze Szpitala na Solcu. Ruch ten podyktowany był brakiem samodzielnego kontraktu z NFZ dla nowego podmiotu. Przeszkodą były zapisy w ustawie o sieci szpitali. Urzędnicy postanowili więc, że Szpital Południowy na Ursynowie połączy się ze Szpitalem Czerniakowskim, a nową jednostką zarządzał będzie Szpital Solec.