Szpital nie przyjął umierającej kobiety z karetki. RPP: doszło do naruszenia praw pacjentki

Do zdarzeń, które weryfikował rzecznik, doszło 14 maja. 83-latka w ciężkim stanie była transportowana karetką pogotowia ratunkowego do Szpitala Bródnowskiego. Jak przekazywała nam wówczas rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Anna Smereka, kobieta miała problemy z oddychaniem. Jeszcze w karetce, w drodze na Szpitalny Oddział Ratunkowy, nastąpiło zatrzymanie krążenia. - W trakcie kiedy karetka wjechała na teren Szpitala Bródnowskiego, ratownicy wykonywali masaż serca- mówiła rzeczniczka. Smereka tłumaczyła nam, że lekarze, którzy pełnili wtedy w placówce dyżur, nie przyjęli pacjentki na oddział. Personel medyczny szpitala twierdził z kolei, że pacjentka zmarła i nie mogli jej już pomóc.

"Lekarz nie udzielił świadczeń zdrowotnych pacjentce"

- Doszło do naruszenia praw pacjentki Pani Marii L. do świadczeń zdrowotnych o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – przekazał Bartłomiej Chmielowiec. I jak wyjaśnił, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy "pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. Z kolei art. 8 ustawy stanowi, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym".