Czy "Szpiegowo" da się wyremontować? "Może się okazać, że to będzie niemożliwe albo zbyt kosztowne"

Specjaliści maja ocenić, czy kompleks tak zwanego "Szpiegowa" będzie nadawał się do remontu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział rozmowy w tej sprawie. - Wydaje się, że jego niektóre części wyglądają tak jakby mogłyby być poddane remontowi, ale może się okazać, że to będzie niemożliwe albo zbyt kosztowne - przyznał.

Nieruchomość przy Sobieskiego 100, tak zwane "Szpiegowo", została w poniedziałek po południu oficjalnie przejęta przez miasto . Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej o stan kompleksu i to, jakie warunki panowały na jego terenie po wejściu komornika. - Stan tych budynków jest bardzo zły. Ten budynek został zdewastowany, a poza tym przez wiele lat nie był remontowany. Potrzebujemy więcej niż wstępnego oglądu. Będziemy rozmawiali ze specjalistami, czy da się ten budynek wyremontować - zaznaczył Trzaskowski.

Przypomniał też, że w poniedziałek opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z wnętrza "Szpiegowa" . - Wydaje się, że jego niektóre części wyglądają tak jakby mogłyby być poddane remontowi, ale może się okazać, że to będzie niemożliwe albo zbyt kosztowne - dodał.

Zadeklarował, że w ciągu najbliższych dni będą podejmowane decyzje, czy ten budynek lub jego część nadaje się do remontu, czy też trzeba będzie podejmować inne znacznie bardziej radykalne działania. - Dla mnie najważniejsze jest to, że ten wreszcie po tylu latach budynek odzyskaliśmy. Dla mnie ważne jest to zarówno ze względów praktycznych, jak i symbolicznych. Mam nadzieję, że z tego miejscu będą mogli korzystać jak najszybciej nasi ukraińscy przyjaciele - podsumował.