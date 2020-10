Sznur karetek przed SOR-em. "Jest znacznie trudniej niż wiosną"

Reporter tvnwarszawa.pl zarejestrował złożoną z dziesięciu karetek kolejkę do wjazdu na SOR szpitala przy Stępińskiej. Jak przyznaje dyrektor pogotowia ratunkowego, przez ostatnie kilka tygodni proces przekazania pacjenta do placówki znacznie się wydłużył.

O tym, że w warszawskich szpitalach zaczyna brakować łóżek, a szpitalne oddziały ratunkowe są oblegane, stołeczni radni mówili podczas poniedziałkowej konferencji prasowej . Z kolei we wtorek sytuację w pobliżu Szpitala Czerniakowskiego przy ulicy Stępińskiej zarejestrował reporter tvnwarszawa.pl.

- Do wjazdu na oddział ratunkowy czeka w kolejce aż dziesięć karetek. Z moich informacji wynika, że jedna z nich przewoziła pacjenta, który potrzebował natychmiastowej pomocy. Inne musiały robić jej miejsce, aby ten pacjent mógł uzyskać pomoc - relacjonował po południu Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

"Zwiększona ostrożność wydłuża czas obsługi"

Karol Bielski, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans", potwierdził w rozmowie z tvnwarszawa.pl, że problem kolejek do szpitalnych oddziałów ratunkowych od kilku tygodniu narasta. - Akurat w przypadku Szpitala Czerniakowskiego zwiększony jest transport pacjentów z rejonu najbliższego tej placówce, ze względu na to, że Szpital MSWiA na Wołoskiej, gdzie trafiają pacjenci koronawirusowi, mocno ograniczył przyjęcia na swoje oddziały - twierdzi Bielski. - Zwiększona liczba pacjentów jest teraz wszędzie, ale Stępińska najbardziej odczuwa ten wzrost - dodaje.

Bielski twierdzi, że wydłużenie czasu przekazania pacjenta wynika z epidemicznych procedur wewnętrznych szpitali. - Zwiększona ostrożność powoduje, że znacznie wydłuża się czas obsługi - podkreślił. I zaznaczył, że do poprawy sytuacji potrzebne są rozwiązania systemowe. - Bez wątpienia przyspieszeniu rozładowania kolejek mogłoby służyć uruchomienie dwóch ścieżek przyjmowania do szpitali. Oddzielna dla pacjentów, u których podejrzewa się zakażenie COVID-19 i druga dla tych, u których to ryzyko jest mniejsze - powiedział Bielski.