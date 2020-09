Te szkoły zmieniły tryb nauczania przez koronawirusa. Lista

Organizacja pracy szkół w dobie pandemii jest obowiązkiem dyrektorów. To oni odpowiadają za wprowadzone w placówce środki bezpieczeństwa i rozwiązania, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że od 1 września uczniowie wracają do szkół na zajęcia stacjonarne. Przygotowało też wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wytyczne w tej sprawie.

Decyzją resortu edukacji dyrektorzy mogą wnioskować do organu prowadzącego o przejście na zdalny lub hybrydowy tryb nauczania. Będzie ono możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii inspekcji sanitarnej, która uzna, że sytuacja epidemiczna wymaga podjęcia takich kroków. Warunkiem wydania zgody jest także potwierdzenie przypadków COVID-19 (u uczniów bądź pracowników) lub znalezienie się placówki w strefie żółtej lub czerwonej - czyli na terenie powiatu bądź miasta z najwyższą liczbą zakażeń, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia.

13 osób zakażonych, ponad 300 w kwarantannie

Warszawski ratusz we wtorek po południu podsumował pierwszy tydzień roku szkolnego. Od 1 września potwierdzonych zostało 13 przypadków koronawirusa. Pozytywne wyniki testów otrzymało siedmioro nauczycieli (jeden z nich pracował w dwóch placówkach) oraz pięciu uczniów szkół z Mokotowa, Śródmieścia i Pragi Południe. Zakażony został także pracownik administracji przedszkola z Bemowa.

Zamknięte szkoły

W podobnej sytuacji znaleźli się uczniowie Technikum Hotelarsko - Turystyczno - Gastronomicznego przy Krasnołęckiej. Po tym, jak koronawirusa wykryto u jednego z uczniów klasy pierwszej, zapadła decyzja o wprowadzeniu w niej nauczania zdalnego. Z domu zajęcia prowadził także wychowawca tej grupy. Później inspekcja sanitarna zgodziła się jednak, by przez internet uczyła się cała szkoła. Decyzja obowiązuje od 7 do 12 września.

Zajęcia w trybie hybrydowym

Do 12 września zdalne zajęcia prowadzone są dla uczniów jednej z klas drugich Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego na Czerniakowskiej. Jak przekazał rzecznik Śródmieścia Jakub Leduchowski, troje nauczycieli tej placówki przebywa na kwarantannie.

Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej na Hożej z domu uczą się cztery klasy drugie. Koronawirusa potwierdzono tam u jednego z uczniów. Kwarantanną została objęta jego klasa, sześcioro nauczycieli oraz kilkoro uczniów innych oddziałów, którzy uczestniczyli w łączonych zajęciach językowych. Początkowo dyrekcja szkoły ubiegała się o możliwość całkowitego przejścia w tryb zdalnego nauczania, ale inspekcja sanitarna nie wyraziła na to zgody.

Czekają na decyzję

Na nauczanie zdalne dla wszystkich klas chciała we wtorek przejść dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa na Saskiej Kępie. - Wczoraj wieczorem (w poniedziałek - red.) pojawiła się informacja o potwierdzonym zakażeniu u jednej z uczennic klasy trzeciej. W porozumieniu z sanepidem zaplanowane zostały dalsze działania. We wtorek odwołane zostały zajęcia dla czterech klas trzecich, z których uczniami zakażona osoba mogła mieć kontakt - poinformował Michał Szweycer z biura prasowego urzędu dzielnicy na Pradze Południe.

Jak dodał, uczniowie oraz ich rodzice zostali poinformowani o konieczności przestrzegania zasad kwarantanny. Podobnie dzieje się w przypadku nauczycieli, którzy mogli mieć kontakt z uczennicą. - Dyrekcja szkoły wystąpiła do sanepidu o możliwość wprowadzenia nauczania zdalnego dla wszystkich klas, nie otrzymała jednak zgody na takie rozwiązanie - przekazał we wtorek po południu Szweycer.

W tej sytuacji dyrekcja placówki wystąpiła do sanepidu z drugim wnioskiem - tym razem o możliwość nauki zdalnej dla klasy, w której wykryto zakażenie. W środę rano rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że decyzja inspekcji sanitarnej nie jest jeszcze znana. Zaznaczyła też, że uczniowie tej klasy zostali w środę w domu.

Koronawirusa wykryto także u ucznia Zespołu Szkół numer 12 im. Olimpijczyków Polskich przy Siennickiej. - W porozumieniu z sanepidem uczniowie tej klasy oraz dziesięciu nauczycieli, którzy mieli kontakt z uczniem pozostają w domu - podaje Gałecka. Jak wyjaśnił Michał Szweycer z południowopraskiego ratusza, informacja o zakażeniu dotarła do władz placówki we wtorkowe popołudnie. Dyrekcja oczekuje na dalsze zalecenia sanepidu, będzie także decydowała, czy kierować wniosek o możliwość nauczania zdalnego i jaki powinien on mieć zakres.