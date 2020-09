Ponad 50 warszawskich szkół zawieszało zajęcia przez koronawirusa. Podsumowanie września

Od początku września w ponad 50 stołecznych szkołach wykryto zakażenia koronawirusem. Placówki te przechodziły w całości na zdalne nauczanie lub decydowały o odesłaniu do domów wybranych klas. W takiej sytuacji znajdowały się zarówno podstawówki, jak i licea z siedemnastu dzielnic.

Po zakończeniu wakacji i powrocie uczniów do szkół stale rośnie liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2. Od połowy września stwierdzono w Warszawie ponad tysiąc nowych przypadków. W związku ze wzrostem liczby infekcji prezydent Rafał Trzaskowski zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Podczas poniedziałkowego briefingu przekazał, że jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia była sytuacja w warszawskich placówkach oświatowych. Jak podał prezydent, od 1 września całkowicie zawieszano już zajęcia w 12 placówkach. - U 87 osób stwierdzono Covid-19, z czego u 50 nauczycieli, 31 uczniów i sześciu pracowników administracyjnych. 1155 osób w placówkach oświatowych przebywało na kwarantannie - poinformował.

- Na szczęście przez cały czas sytuacja jest pod kontrolą, ale to wszystko może się zmienić. Przez cały czas apelujemy, żeby została utrzymana ta wyjątkowa, linia edukacyjna do sanepidu, bo rzeczywiście tych przypadków, jeśli chodzi o warszawskie szkoły, jest sporo - przyznał. Podkreślił też, że w ostatnim czasie do ratusza docierają informacje, że coraz więcej jest chorych na Covid-19 w wieku między 10 a 25 lat.