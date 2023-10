Rano samochodem tu nie wjedziesz. "Szkolna ulica" na Ursynowie

Przy podstawówce nr 303 powstała "szkolna ulica". Odcinek Koncertowej przy głównym wejściu do budynku szkoły został zamknięty dla ruchu samochodowego w dni nauki szkolnej w godzinach 7:30 – 9:00.

Zamykanie ulic znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placówek edukacyjnych jest odpowiedzią na wzmożony ruch samochodów o poranku. Jak pisze w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich "szkolne ulice" zwiększają poczucie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i mogą zachęcić rodziców do podjęcia decyzji o samodzielnych podróżach ich dzieci na zajęcia lekcyjne. Rozwiązanie to jest stosowane w wielu aglomeracjach na świecie, przyjmuje się także w Warszawie.