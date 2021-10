Warszawa w Budowie po raz 13. Tym razem festiwal idzie do szkoły

czytaj dalej

Teren dawnego getta w Warszawie trafił do ewidencji zabytków. Jak przekazał stołeczny konserwator zabytków, od teraz każde pozwolenie na budowę w tym rejonie będzie wymagało uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem. Chodzi o to, by nie niszczyć zabytków, które mogą znajdować się pod ziemią.