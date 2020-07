Warszawska Szkoła Letnia: dodatkowe zajęcia dla uczniów, którzy szykują się do egzaminów

Bezpłatne, wakacyjne kursy języka polskiego, matematyki, historii czy chemii organizuje warszawski ratusz. Oferta jest skierowana do tych, którzy w 2021 roku będą zdawać egzaminy i mają poczucie, że semestr zdalnego nauczania to dla nich za mało.

- Doświadczenie związane z nauczaniem zdalnym pokazuje, że brakowało czasu i przestrzeni na wymianę myśli, utrwalanie wiedzy, bieżące konsultacje i budowanie relacji uczeń - nauczyciel. I to mimo ogromnego wysiłku włożonego w nauczanie online, przygotowanie nowych materiałów, pomocy czy nowych narzędzi komunikacji - mówi cytowana komunikacie ratusza Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

Zapisy trwają

Oferta Warszawskiej Szkoły Letniej skierowana jest do uczniów obecnych klas 7. szkoły podstawowej oraz klas 2. liceum i 3. technikum, którzy przygotowują się do egzaminów w 2021 roku. Akcja skierowana jest do uczniów zainteresowanych uporządkowaniem, uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy, która powinna być zrealizowana w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.