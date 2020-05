Najmłodsze dzieci mogą wracać do podstawówek. Ratusz spodziewa się tylko 11 procent uczniów

W poniedziałek uczniowie klas od pierwszej do trzeciej mogą wrócić do szkół. Ale, jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez ratusz, tylko niecałe 11 procent rodziców zamierza posłać dzieci na lekcje lub zajęcia w świetlicy.

Jak poinformował ratusz, w tym tygodniu we wszystkich 226 warszawskich podstawówkach została przeprowadzona ankieta. Urzędnicy pytali rodziców, czy 25 maja poślą swoje dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Zgodnie z tymi deklaracjami w poniedziałek do szkół podstawowych ma wrócić 4892 z 45 tysięcy uczniów, czyli 10,74 procenta.

Bez gorączki i kaszlu

O formule zajęć - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej - decyduje dyrektor szkoły, w zależności od sytuacji w placówce. Od niego zależy, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy też z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia, wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej, prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni nauczyciele, wskazani przez dyrektorów.

Do klas 1-3 w szkołach podstawowych nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli w domu jest osoba chora lub przebywająca na kwarantannie. Dzieci nie zostaną przyjęte do placówki, jeśli mają podwyższoną temperaturę ciała (powyżej 37,5 stopni Celsjusza) lub pracownik zaobserwuje u nich kaszel lub kichanie.

Maksymalnie 14 uczniów w sali

Na jednego ucznia muszą przypadać przynajmniej cztery metry kwadratowe powierzchni. W zajęciach, w stałej sali, może brać udział maksymalnie 12 uczniów (w uzasadnionych przypadkach - 14), a każda grupa będzie miała jednego, stałego nauczyciela. Przerwy w zajęciach będą ogłaszane nie rzadziej, niż co 45 minut i spędzane tylko pod nadzorem nauczyciela. Grupy mają się ze sobą nie spotykać. Dzieci będą przychodziły do szkoły w różnych godzinach, wyznaczonych przez dyrektora. Siedzieć zaś będą pojedynczo w ławkach, w odległości przynajmniej półtora metra od siebie. Nie mogą się wymieniać żadnymi przyborami szkolnymi. Sale będą wietrzone co godzinę.