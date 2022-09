Wrażliwe dane 1500 studentów były dostępne przez lukę w systemie

O sprawie wycieku danych z systemów informatycznych Szkoły Głównej Handlowej poinformował w piątek branżowy portal niebezpiecznik.pl, poświęcony bezpieczeństwu w internecie. Na portalu opublikowano fragment listu władz uczelni do studentów, w którym poinformowano, że na skutek błędu programistycznego w systemie rekrutacji na wyjazdy międzynarodowe, ich "dane osobowe potencjalnie, w dniach 13-15 września br., mogły być przetwarzane przez grupę pięciu studentów SGH".

Błąd pojawił się już 20 sierpnia

Mariusz Sielski, rzecznik prasowy SGH, przekonuje, że "nie doszło do wycieku danych" - Grupa pięciu studentów odkryła lukę w naszym systemie informatycznym, która taki wyciek umożliwiała. Studenci zgłosili ten fakt samorządowi. Uczelnia zadziałała natychmiast. Już 15 minut po zgłoszeniu system został odizolowany od publicznej sieci - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl Sielski. - Błąd w kodzie pojawił się w okolicach 20 sierpnia, a wykryty został 15 września. Został już usunięty - dodaje.

- Aktualnie intensywnie sprawdzamy aktywność wobec danych, które były widoczne. Póki co, nie odkryliśmy żadnych, poza pięcioma wejściami studentów, którzy lukę wykryli. Czekamy również na instrukcje ze strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdzie sprawa została zgłoszona. Oczywiście jesteśmy zmartwieni, że taka luka w systemie powstała. Zaproponowaliśmy studentom abonamenty w alertach BIK - wyjaśnia Sielski.

- Regularnie dokonujemy przeglądu naszej struktury IT. Ale ta sytuacja skłania nas do jeszcze bardziej wzmożonego działania w tym zakresie - dodaje rzecznik SGH.

Podobny incydent na Politechnice Warszawskiej

Ponad dwa lata temu do podobnej sytuacji doszło na Politechnice Warszawskiej. Uczelnia sama poinformowała o "incydencie", który mógł doprowadzić do naruszenia ochrony danych osobowych wielu osób studiujących za pośrednictwem platformy OKNO. Chodziło o należące do około 5300 studentów i pracowników wrażliwe dane osobowe, między innymi nazwiska, serie i numery dowodów osobistych, numery PESEL, adresy czy imiona rodziców.