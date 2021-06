"Wpadnij na szczepienie". Ratusz zaprasza młodzież w wieku od 12 do 15 lat

Stołeczny ratusz przedłuża akcję "Wpadnij na szczepienie" o kolejny tydzień i zaprasza do miejskich punktów młodzież w wieku 12-15 lat. Dla najmłodszych przygotowane zostały szczepionki firmy Pfizer, zaś na osoby pełnoletnie czeka jednodawkowy preparat Johnson & Johnson. Nie potrzeba rejestracji, wystarczy e-skierowanie i dokument potwierdzający tożsamość.

Nastolatkowie w wieku od 12 do 15 lat mogą szczepić się przeciw koronawirusowi od 7 czerwca. Tego dnia w systemie e-rejestracji zostały dla nich wystawione skierowania. Młodzież będzie szczepiona w punktach populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Podczas podawania preparatu przeciw COVID-19 będzie konieczna obecność rodzica lub opiekuna prawnego - tak samo, jak w przypadku starszych nastolatków. Opiekunowie muszą wyrazić zgodę na szczepienie.

"Wpadnij na szczepienie"

Stołeczny ratusz zachęca najmłodszych i ich opiekunów do odwiedzenia jednego z czterech miejskich punktów szczepień. Wystarczy e-skierowanie i dokument potwierdzający tożsamość. - W zeszłym tygodniu, w okresie od 31 maja do 6 czerwca zaszczepionych w ten sposób zostało ponad 1700 osób - poinformowała Marzena Wojewódzka z urzędu miasta.

Do szczepień przeciw koronawirusowi przekonywał też prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski "robimy wszystko, aby zaszczepić jak najwięcej chętnych osób w jak najkrótszym czasie. Dlatego szczepimy bez zbędnych formalności, bez zapisów czy rejestracji" - przekazał w komunikacie.

Cztery miejskie punkty szczepień

Wszyscy, którzy chcą się zaszczepić, mogą zgłosić się do jednego z czterech warszawskich punktów. Punkty działają od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8-18 w Śródmieściu, Białołęce, Targówku i w Wawrze. Największy z nich jest na stadionie Legii. Pozostałe zlokalizowane są w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ossowskiego 25 i w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a. Do punktu szczepień na stadionie Legii można dojechać specjalną linią autobusową 901, która zatrzymuje się m.in. przy Dworcu Centralnym i stacjach metrach: Świętokrzyska i Centrum.