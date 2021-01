"Przyszłam o 6.20, byłam piąta". W Warszawie nie ma już wolnych miejsc na szczepienia

Rozmówcy reportera opisywali również, że do przychodni próbowali się dodzwonić. Bezskutecznie. Nie sposób było połączyć się także z numerem 989. - Dodzwoniłem się do przychodni, ale w środę. Wtedy usłyszałem, że to, czy zostanę zaszczepiony, będzie zależało od liczby szczepionek - relacjonował inny senior.