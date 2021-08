Szczepienia przeciw COVID-19 dla uczniów. Mobilne punkty staną przy dwóch wolskich szkołach

Akcja "Wolę się szczepić" jest inicjatywą Urzędu Dzielnicy Wola, organizowaną w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie. Zapisy na szczepienia ruszyły już w połowie lipca. - Zależało nam na tym, by zachęcić do szczepień jak najwięcej uczniów i do minimum zmniejszyć prawdopodobieństwo, że konieczne będzie wprowadzanie nauki zdalnej - powiedział cytowany w komunikacie burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.

List kuratora oświaty w sprawie szczepień przeciw COVID-19

Jak przekazał dzielnicowy ratusz, "w tym tygodniu zastępca mazowieckiego kuratora oświaty wysłał list do dyrektorów szkół, w którym zwraca się do nich, by nawiązali współpracę z najbliższymi punktami szczepień. Wszystko po to, by już w pierwszym tygodniu września we wszystkich szkołach doszedł do skutku tzw. tydzień informacyjny, czyli lekcje wychowawcze i spotkania o charakterze informacyjno–edukacyjnym. W drugim tygodniu września rozpocząć mają się przygotowania do szczepień, a same szczepienia w trzecim tygodniu"