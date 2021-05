Osoby, które pojawiły się na placu Bankowym między godziną 7 a 8, na swoją kolej czekały około pięciu godzin. - Wczoraj odbiłem się od kolejki, bo byłem tysiąc ósmy. Jak rozmawiałem z panem wojskowym, to powiedział mi, że jak będziemy między siódmą a ósmą, to najkrócej się stoi w kolejce – powiedział jeden z mężczyzn, który otrzymał swoją dawkę szczepionki. Dodał, że zależało mu na tym, że zaszczepić się już teraz, bo planuje za dwa miesiące wylecieć za granicę. - Zależało nam na tym, żeby nie robić testów, tylko wylecieć swobodnie i mieć wakacje – podkreślił.

Można obejrzeć film, posłuchać muzyki, pogadać

Zimno i mokro, ale są poczekalnie w autobusach

Akcja od soboty

"To jedyna droga"

Dodał, że osoby, które były zaangażowane w przygotowanie punktu na Bankowym oraz ludzie, którzy przyszli się zaszczepić, pokazują, że "to jedyne rozwiązanie naszych problemów związanych z pandemią, że to jedyna droga, żeby wyplątać się ze wszystkich ograniczeń". - Zredukować zagrożenia zdrowotne dla każdego z nas, dla naszych bliskich, których kochamy, ale również, żeby skończyć ze wszystkimi ograniczeniami o charakterze społecznym, gospodarczym, żeby wrócić do normalnego życia – wskazał.

Zwiększyli liczbę szczepionek

Wojewoda Konstanty Radziwiłł podkreślił jeszcze w piątek, że akcja ma charakter promocyjny i zachęcił warszawiaków do skorzystania z okazji. - Szczepienia są dobrą odpowiedzią na wszystkie problemy związane z epidemią, zarówno te zdrowotne, czyli zagrożenie zdrowia i życia obywateli, jak i gospodarcze. Niewątpliwie, jeżeli zaszczepimy się w większej liczbie, to uda się zdusić szybko pandemię. To jest jedyna droga, żeby jak najszybciej powrócić do normalności – powiedział.