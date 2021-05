Masowe punkty szczepień: miasto szuka wolontariuszy

Mają ruszyć w połowie maja, ale potrzeba rąk do pomocy. Miasto szuka wolontariuszy, którzy będą sprawnie obsługiwać osoby przychodzące do czterech masowych punktów szczepień na koronawirusa.

"14 maja ruszają 4 Punkty Szczepień Powszechnych w Warszawie, a już teraz możesz zgłosić się do pomocy w ich obsłudze" - informuje miejski ratusz.

"Jeśli ukończyłaś/eś 18 rok życia - zgłoś się na wolontariat i pomóż w akcji #WarszawaSzczepi" - przekazał urząd. Do zadań wolontariuszy będzie należeć m.in. wsparcie organizacyjne punktów szczepień w sprawnej obsłudze osób, udzielanie informacji osobom zgłaszającym się do punktu, kierowanie osób do odpowiednich stanowisk i gabinetów wewnątrz punktu czy pomoc przy wypełnianiu formularzy.