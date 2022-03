Punkt na Stadionie Narodowym zaszczepi uchodźców z Ukrainy bez zapisów

czytaj dalej

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun miał wtargnąć bez maseczki do Narodowego Instytutu Kardiologii, wykrzykując przy tym hasła o segregacji sanitarnej. - Biegał po szpitalu, próbował wtargnąć z innymi osobami do pomieszczeń, gdzie leżą pacjenci, także najciężej chorzy po operacjach, nie licząc się z chorymi, nie szanując ludzkiego życia i zdrowia - relacjonował dyrektor placówki Łukasz Szumowski w rozmowie z PAP. Zapowiedział też zawiadomienie do prokuratury.