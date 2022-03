Szarpanina podczas miesięcznicy smoleńskiej. Uczestniczył w niej poseł PiS

Podczas kolejnej miesięcznicy smoleńskiej na placu Piłsudskiego pojawiła się delegacja polityków Prawa i Sprawiedliwości. W czasie uroczystości zjawili się również przedstawiciele Lotnej Brygady Opozycji, ubrani w czarne kurtki i białe maski. Do redakcji Kontaktu 24 dotarło nagranie, na którym widać posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego, otoczonego przez kilka osób w charakterystycznych strojach. Wskazują one palcami w jego kierunku i powtarzają: "agent Putina".

W pewnym momencie poseł zbliża się do jednej z osób i usiłuje zdjąć jej maskę. Wtedy w jego kierunku rzucają się inne osoby, próbujące go powstrzymać. Dochodzi do szarpaniny. Do akcji szybko wkracza obecna na placu Piłsudskiego policja. Funkcjonariusze rozdzielają uczestników sporu.