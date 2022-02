Sytuacja na oddziale psychiatrii WUM. Kilkaset pacjentów rocznie. "Różne powody"

"Przyczyn jest wiele"

Polska cały czas należy do czołówki państw UE, pod względem liczby samobójstw dzieci i młodzieży. Według statystyk Komendy Głównej Policji od początku stycznia do końca listopada 2021 roku w Polsce doszło do 1 339 prób samobójczych dzieci i nastolatków w wieku od 7 do 18 lat. Od stycznia do końca listopada 2021 roku życie odebrało sobie 47 dziewczynek i 72 chłopców.