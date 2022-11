Syn Witolda Pileckiego walczy o odszkodowanie za krzywdy ojca. Oczekuje 26 milionów od państwa

Syn rotmistrza Witolda Pileckiego, Andrzej Pilecki, rozpoczyna walkę o odszkodowane i zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez jego ojca. Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek, w którym domaga się łącznej kwoty ponad 26 milionów złotych od państwa. Wkrótce ma odbyć się pierwsza rozprawa.

Informację o tym, że Andrzej Pilecki domaga się od państwa ponad 26 milionów złotych przekazał "Super Express". W rozmowie z dziennikiem syn rotmistrza Witolda Pileckiego potwierdził złożenie wniosku do sądu. "Nie chciał jednak rozmawiać o szczegółach. Informację o wpłynięciu takiego wniosku i planowanej rozprawie potwierdziły nam Sąd Okręgowy w Warszawie, a także Prokuratura Regionalna w Warszawie" - podał tabloid.

- Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie, którego dotyczy zapytanie, wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prokuratura została zawiadomiona o sprawie - powiedział "Super Expressowi" rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator Marcin Saduś.

Ponad 26 milionów złotych

"Pierwszy to odszkodowanie za wyrok śmierci. Wniosek dotyczy zarządzenia na rzecz Andrzeja Pileckiego kwoty 25 milionów złotych wraz odsetkami 'tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez ojca wnioskodawcy Witolda Pileckiego na skutek wydania i wykonania wyroku WSR w Warszawie z dnia 15 marca 1948 (…)" - podał dziennik.

Drugi element (36 tysięcy złotych) to "szkoda doznana przez ojca wnioskodawcy (…) na skutek tego samego wyroku". Trzeci to kwota ponad 1,1 miliona złotych zadośćuczynienia za więzienie Witolda Pileckiego w od 8 maja 1947 do 25 maja 1948.