Syn rotmistrza Pileckiego dostanie zadośćuczynienie za krzywdy doznane przez ojca

Proces w sprawie odszkodowania rozpoczął się w listopadzie ubiegłego roku . Syn rotmistrza Andrzej Pilecki skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek, w którym domaga się łącznej kwoty ponad 26 milionów złotych od Skarbu Państwa. Wniosek dotyczył zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez ojca wnioskodawcy na skutek wydania i wykonania wyroku śmierci w 1948 roku, odszkodowania za szkodę spowodowaną wyrokiem oraz zadośćuczynienia za więzienie rotmistrza w okresie od 8 maja 1947 do 25 maja 1948.

"Kwestia śmierci jest kwestią niewymierną"

Sąd zaznaczył również, że rotmistrz Witold Pilecki był przetrzymywany w "potwornych warunkach". - To było odarcie człowieka z godności i doprowadzenie go do najniższego stanu – powiedziała sędzia Monika Łukaszewicz. Zaznaczyła jednak, że sąd "nie może dać 25 razy więcej, niż innym naszym bohaterom" oraz, że "każda śmierć jest taka sama".