"Szał zabawy i wesołości ogarnął Warszawę". Tak wyglądał sylwester w 1929 roku

Dalej, w dekadenckim tonie, obiecywała uczestnikom ucieczkę od codziennych trosk. "Na Reducie, co lat tyle w jednakowej błyszczy sile, co wciąż modna, co wciąż młoda, co do życia bodźca doda, co w świetlanych chwil ozdobie całe miasto skupia sobie. Idź i ty tam, co tu pytać, aby Nowy Rok powitać, idź tam bawić się kochanku, od północka do poranku, tam intryguj, tańcuj, śpiewaj, pustym śmiechem się zalewaj, tam lat zbytnich porzuć brzemię, tam się nurzaj w uciech kremie, tam krzycz, górnie niosąc czoło: - dziś mi słodko, dziś wesoło!" - brzmiał opis nadchodzącego balu.