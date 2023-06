Święto ulicy Stalowej, przejazdy rolkarzy, Parada Równości. Weekendowe wydarzenia w stolicy

W piątek rozpoczną się przygotowania do weekendowego festiwalu "Święto ulicy Stalowej". To druga jego edycja. Na dwa dni ulica - na odcinku od Czynszowej do Szwedzkiej - zmieni się w miejsce wypełnione atrakcjami. Na terenie zamkniętej Stalowej pojawią się cztery strefy wypełnione atrakcjami i wydarzeniami: Gastro, Gier i animacji, Sąsiedzka i Koncertowa. Każdy dzień będzie miał swój charakter i hasło przewodnie.

Jak dotrzeć na wydarzenie? Utrudnienia

Nightskating Warszawa. Dwa przejazdy rolkarzy na dwóch dystansach

Drugi, "ekstremalny" 45-kilometrowy przejazd wystartuje o godzinie 22. Jego uczestnicy będą poruszać się ze znaczną prędkością - około 20 kilometrów na godzinę - a na trasie będą górki i ostre zjazdy. Rolkarze dotrą na Bemowo, Bielany, do Mokotowa, na Ochotę, do Śródmieścia i Włoch oraz na Wolę i Żoliborz.

Parada Równości

Parada Równości to coroczne święto wolności, otwartości i solidarności . Uczestniczy w niej społeczność LGBTQ+, ale też wszystkie osoby, dla których ważne jest równe traktowanie i poszanowanie różnorodności. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę w parku Świętokrzyskim, przy Pałacu Kultury i Nauki, od stron Pałacu Młodzieży. To właśnie tam o godzinie 11 zainauguruje działanie Miasteczko Równości.

Sam przemarsz wystartuje o godzinie 14. Auta i platformy ustawią się na ulicy Świętokrzyskiej i Emilii Plater. Stamtąd parada przejdzie ulicą Marszałkowską do placu Konstytucji, dalej ulicą Waryńskiego do ronda Jazdy Polskiej, gdzie skręci w aleję Armii Ludowej, by dotrzeć do alei Niepodległości, Chałubińskiego i alei Jana Pawła II. Na rondzie ONZ uczestnicy wydarzenia ponownie skręcą w ulicę Świętokrzyską. Wydarzenie ma zakończyć się około godziny 17.