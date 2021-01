Nie będzie tradycyjnego Orszaku Trzech Króli. Świąteczny rozkład jazdy w komunikacji

Tegoroczny Orszak Trzech Króli w Warszawie odbędzie się w formie symbolicznej. - Nie chcąc tworzyć zgromadzenia nie zostaną zbudowane sceny, nie zostaną rozdane korony i śpiewniki. Orszak rozpocznie kardynał Kazimierz Nycz modlitwą Anioł Pański na pustym Placu Zamkowym. Następnie Trzej Królowie wsiądą do królewskiego pojazdu i wyruszą w stronę Placu Piłsudskiego, aby pokłonić się Jezusowi w symbolicznej szopce. Cały scenariusz opiera się na tekstach polskich kolęd - wyjaśnił Piotr Giertych, przewodniczący fundacji Orszak Trzech Króli. Dodał, że całe wydarzenie będzie można śledzić na stronie internetowej fundacji, która będzie transmitować je na żywo.

Giertych zapowiedział, że z powodu pandemii nie będzie dużych wydarzeń, ale więcej mniejszych w całym kraju. - Nasze materiały rozesłaliśmy do 2,5 tys. miejsc w Polsce, by pomóc zorganizować kolędowanie - zaznaczył.

Świąteczny rozkład jazdy

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że 6 stycznia należy spodziewać się zmian w komunikacji miejskiej. Autobusy będą kursowały według świątecznego rozkładu jazdy. Dotyczy to także linii lokalnych "L".

ZTM podał także, że autobusy 131 będą jeździć na trasie Dw. Centralny - Sadyba, bez kursów do pętli Wilanów, 164 zostanie wycofanie z odcinka EC Siekierki - Wilanów i będzie jeździć jedynie na trasie Wilanów - Kępa Zawadowska. Linia 177 zostanie wydłużona do pętli P+R Al. Krakowska za zawieszoną linię 220, niektóre kursy linii 228 zostaną skierowanie przez przystanek "Wagonownia" za zawieszoną linię 206, natomiast część autobusów linii 251 pojedzie przez "Ogród Botaniczny" za zawieszoną linię 139. Zawieszone będą też dojazdy linii 735 do przystanku "Kupiecka".