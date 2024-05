"Wiosna, ach to ty!" to hasło przewodnie tegorocznego Święta Saskiej Kępy. Impreza odbędzie się w sobotę, 25 maja. Nie zabraknie tradycyjnej parady, a na scenie zaśpiewają artyści. Ulica Francuska zostanie zamknięta dla ruchu, będą też ograniczenia w parkowaniu. Autobusy pojadą objazdami.

Kto wystąpi?

Obchodom będą towarzyszyły koncerty. Na dwóch scenach odbędzie się osiem koncertów. Pierwszy koncert zagra kilkunastoosobowy zespół instrumentów dętych powiązany z Sinfonią Varsovią. Będą to przeboje muzyki filmowej. Po nim wystąpią: Vavamuffin i związany z Saską Kępą Pablo Pavo. Potem na scenie pojawi się Staszek Soyka z udziałem Grott Orkiestry, będzie to koncert zatytułowany "Dusza". Znane utwory artysty będzie można usłyszeć w nowych aranżacjach. Jak zapowiada urząd dzielnicy, zwieńczeniem koncertów na dużej scenie będzie występ grupy T.Love z Muńkiem Staszczykiem.

Ulica Francuska zamknięta, zakazy zatrzymywania się

Wydarzenie spowoduje utrudnienia. Od piątku od godziny 18 do niedzieli do godziny 12, w związku z obchodami Święta Saskiej Kępy, ulica Francuska zostanie zamknięta dla ruchu drogowego pomiędzy Zwycięzców a rondem Waszyngtona. Cały czas pozostaną przejezdne ulice Zwycięzców i Walecznych.

Na części okolicznych ulic zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się. Zmiany będą dotyczyły Lipskiej – od Finlandzkiej do bocznej jezdni alei Waszyngtona; Berezyńskiej – od Gruzińskiej do bocznej jezdni alei Waszyngtona; Gruzińskiej – między Walecznych a Berezyńską; Walecznych – od Katowickiej do Nobla i Obrońców – od Poselskiej do Królowej Aldony.