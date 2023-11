Zamknięte ulice, komunikacja na objazdach. Obchody Święta Niepodległości w Warszawie

Warszawa będzie miejscem głównych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Będą to wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym, zarejestrowano kilkanaście różnych zgromadzeń publicznych. Ich organizacja będzie się wiązała z wprowadzeniem zmian w ruchu i parkowaniu.

Państwowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego rozpoczną się o godz. 12. Już od ok. godz. 9 można spodziewać się zamknięć ulic na Trakcie Królewskim i w okolicy placu – Prezydent RP będzie składał wieńce przy pomnikach twórców polskiej niepodległości, planowane są przemarsze pododdziałów Wojska Polskiego i innych formacji mundurowych. Uroczystości zakończą się ok. godz. 14.

Marsze i zgromadzenia. Wyłączone ulice

Na terenie miasta odbędą się też inne zgromadzenia publiczne i przemarsze, które mogą powodować zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu komunikacji miejskiej.

W godz. 12-13.30 odbędzie się zgromadzenie na pl. Weteranów 1863 a następnie przemarsz na trasie: al. Solidarności, Targowa, 11 Listopada, Ratuszowa, Namysłowska, Szymanowskiego, Dąbrowszczaków, pl. Hallera. W godz. 12-15.30 odbędzie się przejazd "MotoParada Niepodległości" na trasie: Armii Krajowej (od granicy z Sulejówkiem), 1. Praskiego Pułku, Niemcewicza, Wspólna, Korkowa, Stepowa, Okularowa, Marsa, Płowiecka, Grochowska, Zamoyskiego, Targowa, Ratuszowa, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, most Świętokrzyski, Zajęcza, Dobra, Tamka, Kruczkowskiego, Książęca, pl. Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Bagatela, pl. Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego, Puławska, F. Płaskowickiej, Sójki.

O godzinie 14 rozpoczną się zgromadzenia przy budynku przy ul. Bartoszyckiej 45/47, a następnie odbędzie się przemarsz Walcowniczą do Bystrzyckiej oraz na pl. Unii Lubelskiej, a później na trasie: Marszałkowska, pl. Konstytucji, Piękna, Al. Ujazdowskie na pl. Trzech Krzyży. Pierwsze zakończy się o 16, a drugie godzinę później.

Również o godz. 14 na rondzie Dmowskiego rozpocznie się marsz, który przejdzie trasą Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, Wybrzeże Szczecińskie, Siwca na błonia Stadionu PGE Narodowego. Marsz zakończy się o godzinie 19.

W godz. 14-20 odbędzie się impreza pod nazwą "Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu", na odcinku Nowy Świat - Trębacka.

- Odbyliśmy spotkanie ze wszystkimi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu zgromadzeń w tym dniu. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń, wprowadzone zostaną zapory antyterrorystyczne. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Komendanta Głównego Policji o zadysponowanie do Warszawy funkcjonariuszy, aby siły i środki policji były wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie – poinformował podczas czwartkowej konferencji, cytowany przez ratusz w komunikacie Michał Domaradzki, dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

Biegacze na ulicach

Wcześniej, punktualnie o godzinie 11.11, na ulice wybiegną uczestnicy 33. Biegu Niepodległości. Przez kilka godzin zamknięte będą ulice: aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego i Aleja Niepodległości od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Rakowieckiej. Uczestnicy najpierw zajmą wschodnie jezdnie tych dróg – prowadzących w stronę Mokotowa. Następnie, po zawróceniu na skrzyżowaniu z ulicą Rakowiecką, biegacze wrócą zachodnimi jezdniami. W czasie zmagań kierowcy nie będą mogli także przeciąć trasy biegu aleją "Solidarności", Grzybowską, Świętokrzyską, Prostą, Koszykową i Stefana Batorego.

Biegacze, na podstawie numeru startowego, są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej: autobusami, tramwajami, pociągami metra i Szybkiej Kolei Miejskiej oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1 strefy biletowej ZTM.

Parady motocyklistów

Narodowe Święto Niepodległości w swoim stylu uczczą także sympatycy motocykli. W tym dniu odbędą się dwa przejazdy. Pierwszy – Motocyklowa Parada Niepodległości – rozpocznie się o godzinie 11:00 w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Stamtąd miłośnicy jednośladów wyruszą na przejazd ulicami: Hlonda, aleją Rzeczypospolitej, aleją Wilanowską, aleją Niepodległości, Odyńca, Racławicką, Żwirki i Wigury, Raszyńską, przez plac Zawiszy, Towarową, przez rondo Daszyńskiego, Prostą, Kasprzaka, przez rondo Tybetu, Kasprzaka, Ordona, Wolską, Połczyńską, aleją Obrońców Grodna, przez rondo Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Powązkowską, Krasińskiego, przez plac Wilsona, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarską, Solec, Trasą Łazienkowską, przez plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi, Belwederską do pomnika marszałka Piłsudskiego.

Z kolei o godzinie 12:00 w Sulejówku spotkają się uczestnicy MotoParady Niepodległości. Do Warszawy wjadą ulicą Armii Krajowej (od strony Sulejówka), a dalej ulicami: Niemcewicza, Wspólną, Korkową, Stepową, Okularową, Marsa, przez rondo Mościckiego, Płowiecką, Grochowską, przez rondo Wiatraczna, Grochowską, Zamoyskiego, Targową, Ratuszową, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie, przez most Świętokrzyski, Zajęczą, Dobrą, Tamka, Kruczkowskiego, Książęcą, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, Bagatela, przez plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Waryńskiego, Puławską, Płaskowickiej, Sójki. Oba wydarzenia będą zabezpieczane przez policję. Przejazdy motocykli mogą powodować czasowe wstrzymania ruchu na trasie przejazdu, a także na drogach poprzecznych.

Miasto zachęca do korzystania z transportu publicznego

- Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami na trasach uroczystości, zgromadzeń, przemarszów i 33. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu - przekazał ZTM.

Nie będą kursowały tramwaje linii 22 i 73 oraz autobusy linii 126 i 160. Tego dnia autobusy linii 178 pojadą między osiedlem Skorosze a rondem Daszyńskiego, 518 między Nowodworami a Metrem Marymont. Autobusy linii 520 będą kursowały między Marysinem a Pomnikiem Lotnika a 521 między Falenicą a rondem Wiatraczna.

Na trasy objazdowe będą kierowane tramwaje linii: 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 33, 35 oraz autobusy: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 131, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 200, 222, 409, 500, 503, 507, 517, 519, 522, 525, N12, N13, N46, N62, N63.

Kilkadziesiąt posterunków nadzoru ruchu

Ratusz poleca metro oraz połączenia kolejowe – Szybką Kolej Miejską i Koleje Mazowieckie i przypomina, że obowiązuje wzajemne honorowanie biletów wszystkich rodzajów ZTM i KM.

W sobotę w godz. 11-19 metro będzie kursowało częściej niż w standardowy dzień świąteczny – M1 co ok. 4 minuty, M2 co ok. 5 minut. "W razie potrzeby do ruchu skierujemy dodatkowe składy" - dodał w komunikacie ZTM.

"Tego dnia na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych prowadzona będzie relacja na żywo z wprowadzanych zmian w ruchu drogowym i kursowaniu pojazdów WTP. Na ulicach, w ważnych komunikacyjnie punktach, będzie pracowało kilkunastu informatorów. W mieście rozlokowanych zostanie kilkadziesiąt posterunków nadzoru ruchu" - przekazał ZTM.

"Kierowcy powinni omijać centrum Warszawy"

"Kierowcy w miarę możliwość powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy" - zaapelował ratusz w komunikacie. Jak doprecyzował ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu, podobnie jak ulice poprzeczne.

Czasowego wstrzymania ruchu należy spodziewać się m.in. na ulicy Marszałkowskiej od placu Konstytucji do ulicy Świętokrzyskiej; w Alejach Jerozolimskich oraz na moście i w alei Poniatowskiego na odcinku od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona; na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego; na Wisłostradzie od ulicy Ludnej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego (w związku z przejściem uczestników Marszu Niepodległości).

