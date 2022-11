Święto Niepodległości w stolicy. Zamknięte ulice w centrum, komunikacja na objazdach

Policja i ratusz będą na bieżąco informować o utrudnieniach

Przygotowania prowadziło też miasto. - Komendant policji zwrócił się z prośbą o usunięcie metalowych koszy na śmieci oraz rowerów Veturilo i hulajnóg. Tak samo jak w ubiegłych latach, ulica Marszałkowska, zarówno do strony ulicy Świętokrzyskiej, jak i od strony placu Konstytucji będzie zabezpieczona betonowymi przegrodami. To dodatkowe utrudnienie, które będzie powodować dużo wcześniejsze wyłączenie i dużo późniejsze udrożnienie tej ulicy - zapowiedział w środę Michał Domaradzki, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ratuszu.

Zmiany przy placu Piłsudskiego i na Krakowskim Przedmieściu

Zgromadzenia i przemarsze - lista

Kierowcy w miarę możliwości powinni omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Ulice w pobliżu uroczystości, wydarzeń i przemarszów mogą być zamykane dla ruchu, podobnie jak ulice poprzeczne. Czasowych wyłączeń należy spodziewać się między innymi na Marszałkowskiej na odcinku od pl. Konstytucji do Świętokrzyskiej; w ciągu Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, aleja Poniatowskiego na odcinku od ulicy Emilii Plater do ronda Waszyngtona; ciągu Świętokrzyska, Tamka, most Świętokrzyski; na ulicy Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego; na Wisłostradzie na odcinku od Ludnej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego.