Ratusz: na 11 listopada w Warszawie zarejestrowano 27 manifestacji

Na dwa dni przed Świętem Niepodległości stołeczny ratusz podsumował, ile zgromadzeń publicznych zgłoszono dotychczas na 11 listopada, w Śródmieściu. Do poniedziałku wpłynęło łącznie ponad 30 takich zgłoszeń, dotyczących różnych godzin i lokalizacji. Urząd miasta zarejestrował 27 z nich, a cztery wnioski zostały odrzucone. Powodem jest to, że organizatorzy wskazali w nich miejsca i terminy pokrywające się z wcześniej zaplanowanymi. Zgodnie z przepisami wszystkie zgromadzenia muszą być oddalone do siebie o co najmniej 100 metrów.