Flagi wywieszone, oficjalne obchody bardzo skromne

Ministerstwo zachęca do świętowania

W Warszawie flagi wywieszono na Trakcie Królewskim - od placu Zamkowego do Gagarina oraz na placu Piłsudskiego i Marszałkowskiej. Nie zostały jednak udekorowane mosty, za to na Pałacu Kultury i Nauki będzie wyświetlana biało-czerwona iluminacja.

Do świętowania zachęca także szef resortu kultury wicepremier Piotr Gliński. "Najważniejsza jest chęć wspólnego świętowania i pokazania przynależności do naszej narodowej wspólnoty!" - podkreślił minister cytowany na Twitterze. "Gorąco namawiam Państwa, abyście wywiesili polską flagę przed swoim domem, na balkonie lub w innym ważnym dla Was miejscu. Może to być flaga na drzewcu, ale też barwy narodowe w formie ustawionego w oknie dziecięcego rysunku, a nawet białych i czerwonych kwiatów" - zaapelował Gliński. Według ministra kultury, "z roku na rok święto zyskuje na popularności, a do akcji #mojaflaga dołączają tysiące uczestników".