Świąteczne zmiany w komunikacji miejskiej

W okresie świątecznym komunikacja miejska będzie kursować zgodnie ze specjalnym rozkładem. Zmiany dotyczyć będą autobusów, tramwajów, metra i pociągów SKM i zostaną wprowadzone już w sobotę 21 grudnia.

W sobotę i niedzielę lokalne linie oznaczone literą L będą jeździć bez zmian w rozkładzie. Natomiast linie 110, 132, 180, 189, 190, 517 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy. Uruchomiona zostanie też specjalna linia C40 - będzie kursować do Wigilii włącznie. W tych dniach tramwaje i autobusy mają kursować według sobotniego rozkładu jazdy. Nocne będą jeździły bez zmian w rozkładzie. Pociągi metra i SKM również.

Kursowanie w poniedziałek

W poniedziałek autobusy (oprócz kilku linii), tramwaje i metro kursować będą według rozkładu dnia powszedniego. Autobusy linii 182, 507, 523 i 709 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy.

W związku z przerwą świąteczną w szkołach zawieszone zostaje kursowanie linii: 304, 314, 320, 323, 332, 339, 379. Nie będzie też tzw. kursów szkolnych (zaznaczone indeksami w rozkładach jazdy) linii: 114, 115, 121, 150, 162, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522, L20. Zawieszone zostają podjazdy do szkół linii: 153, 163 i 164. Linie 154 (podjazdy do Fortu Radiowo za linię 320) i 201 (obowiązuje trasa dnia świątecznego) kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy.

W poniedziałek SKM kursować będzie według rozkładu jazdy dnia powszedniego.

Kursowanie w Wigilię

We wtorek autobusy będą jeździć według sobotniego rozkładu jazdy. Zawieszone zostaje kursowanie linii: 195, 196, 206, 501. Linie: 105, 109, 112, 114, 116, 122, 126, 128, 131, 132, 138, 145, 149, 150, 155, 162, 165, 167, 171, 180, 182, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 317, 326, 331, 340, 345, 397, 401, 402, 409, 500, 503, 504, 507, 509, 512, 517, 519, 520, 522, 523, 527, 719, 723, 735, 739, E-1, E-9 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy.

Nastąpi korekta tras linii: 131 kursy zostaną skrócone do Sadyby, 164 - od ok. godz. 17 przejazdy skrócone do Wilanowa, 218 od ok. godz. 17 wykonywane będą podjazdy do pętli Spartańska, 228 zastąpi na Odolanach zawieszoną linię 206.

Linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x wg rozkładu niedzielnego).

We wtorek tramwaje będą jeździć według sobotniego rozkładu jazdy. Zawieszone będą linie: 13, 14, 18, 25. Natomiast linie 2, 24, 26, 31 kursować będą według specjalnego rozkłady jazdy. Od ok. godz. 16 linia 7 zostanie skierowana na trasę skróconą Kawęczyńska - Pl. Narutowicza.

W Wigilię metro kursować ma według sobotniego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi) wraz ze zwiększeniem częstotliwości w ramowych 6.30-9.00 oraz 12.00-15.00 na pierwszej linii do 3 minut, a na drugiej linii do 3,5 minuty. SKM będzie kursować jak w dzień powszedni.

Zarząd Transportu Miejskiego przypomina, że w Wigilię, od około godz. 16 nastąpi ograniczenie kursowania linii. Zawieszone zostaną tramwajowe linie: 4, 6, 10, 11, 22, 27, 28 i linie autobusowe: 102, 107, 117, 118, 119, 121, 129, 139, 155, 166, 168, 177, 182, 184, 187, 193, 201, 204, 209, 219, 220, 222, 234, 249, 251, 256, 269, 504, 514, 518, 735, 736.

Rzadziej będą natomiast kursowały tramwaje linii: 1, 2, 3, 9, 17, 33 i autobusy linii: 108, 116, 131, 133, 141, 152, 153, 161, 165, 172, 179, 180, 181, 192, 194, 212, 218, 409, 500, 503, Z21, 709, 717, 730, L39.

Kursowanie w pierwszy i drugi dzień świąt

W środę i czwartek autobusy kursować będą według świątecznych rozkładów. Na ulice nie wyjadą natomiast linie: 118, 126, 129, 139, 155, 182, 195, 196, 201, 204, 206, 209, 219, 220, 249, 256, 269, 501, 527, 735, Z21.

Linia 131 zostanie skrócona do Sadyby, 164 - przejazdy skrócone do Wilanowa, 177 zostanie wydłużona do pętli P+R Al. Krakowska – za linię 220, 228 zastąpi na Odolanach zawieszoną linię 206. Wybrane kursy linii 251 zostaną skierowane przez Ogród Botaniczny, w zastępstwie za linię 139. Linie: 105, 107, 108, 112, 114, 131, 149, 165, 171, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 239, 409, 500, 503, 507, 509, 519, 520, 522, 523, 705, 709 kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy.

W nocy ze środy na czwartek linie nocne kursować będą według weekendowych rozkładów jazdy, a w nocy z czwartku na piątek według niedzielnych rozkładów jazdy.

W środę i czwartek tramwaje będą jeździć według świątecznych rozkładów jazdy. Zawieszone będą linie: 11, 13, 14, 18, 25, 31. Natomiast linie 1, 2, 9, 17, 33 będą jeździć na podstawie specjalnego rozkładu jazdy. 26 grudnia uruchomiona zostanie specjalna, świąteczna linia M, obsługiwana przez zabytkowe tramwaje.

W święta metro będzie jeździć według rozkładu dnia świątecznego. Pociągi na pierwszej linii podjeżdżać będą na stacje w godz. 6-23 co ok. 6-7 min., a na drugiej linii i na pierwszej od ok. godz. 23 co ok. 10 min.

Natomiast SKM jeździć będzie wg rozkładu jazdy dnia świątecznego.

Kursowanie w piątek po świętach

W piątek autobusy będą jeździć według sobotniego rozkładu jazdy. Zawieszone zostaną linie: 195, 196, 206, 501. Natomiast linie: 105, 109, 122, 128, 132, 138, 145, 150, 155, 162, 167, 182, 186, 189, 190, 193, 228 (zastąpi na Odolanach zawieszoną linię 206), 317, 326, 331, 340, 345, 397, 401, 402, 504, 507, 512, 517, 519, 520, 522, 523, 527, 709, 719, 723, 739, E-1, E-9 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy. Linie nocne kursować będą według weekendowych rozkładów.

W piątek tramwaje będą jeździć wg sobotniego rozkład jazdy. Zawieszone zostaną kursy linii: 13 i 14, a linie: 2, 24, 26, 31 jeździć będą wg specjalnego rozkładu jazdy.

Pociągi metra będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi). W godzinach 6-9 oraz 14.30-18.30 na pierwszej linii pociągi będą podjeżdżać na stacje co ok. 3 min., na na drugiej linii co ok. 3,5 min.

SKM ma jeździć według rozkładu jazdy dnia świątecznego.

Źródło: PAP