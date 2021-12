Emocje wokół świątecznego plakatu. Politycy prawicy krytykują, ratusz przekonuje o "wyłącznie pozytywnym przekazie"

Świąteczny plakat przygotowany przez stołeczny ratusz znalazł się w ogniu krytyki. Prawicowi politycy zarzucają miejskim urzędnikom laicyzację świąt i ukryte przesłanie, nawiązujące do wulgarnych określeń wymierzonych w rząd Zjednoczonej Prawicy. - Jeżeli różne osoby widzą tam polityczne, a szczególnie wulgarne konotacje, to jest to smutne i świadczy raczej o sposobie myślenia tych osób, a nie tym, co chcieliśmy przekazać - zaznacza rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk.

Plakat przygotowany przez ratusz z okazji świąt utrzymany jest w niebiesko-czerwono-białej kolorystyce. Widzimy na nim Wodozbiór z Ogrodu Saskiego otoczony choinkami, poniżej jest kilku łyżwiarzy na lodowisku. Na tafli umieszczony został tekst życzeń: "Każdemu, bez wyjątków, wszystkiego dobrego". U góry, na tle nieba znajduje się natomiast duży napis "Warszawa", pomiędzy którym rozmieszczono gwiazdy.

Autorką projektu jest współpracująca z miastem graficzka Ola Jasionowska, twórczyni logo Strajku Kobiet.

Projekt plakatu wywołał skrajne emocje. Pojawiają się zarzuty, że jest zupełnie pozbawiony świątecznej symboliki - nie ma tam żadnych akcentów bezpośrednio nawiązujących do Wigilii i Bożego Narodzenia. Są też sugestie, że miejska grafika zawiera ukryte przesłanie polityczne, wymierzone w obóz rządzący.

Świąteczny plakat przygotowany przez stołeczny ratusz Urząd m.st. Warszawy

Politycy prawicy krytykują miejski plakat świąteczny

Sprawę komentowali między innymi prawicowi politycy. "Ponury i złowrogi. Mimo postaci ludzkich bije z niego samotność. Postaci nie mają twarzy. Choć są na łyżwach to nie bawią się. Jadą przed siebie jak w transie. Chłód zimy nie jest zrównoważony ciepłym światłem gwiazd tylko upiorną czerwienią. Symbole bez treści. Życzenia wysilone" - stwierdził w mediach społecznościowych poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Krytycznie ocenił plakat również Patryk Jaki z Solidarnej Polski, aktualny europoseł i były kandydat na prezydenta Warszawy. "Wszystko można, ale żeby ze Świąt Bożego Narodzenia zrobić JEB.. PiS to trzeba być barbarzyńcą. Upadek kultury i polskości w opozycji trwa w najlepsze" - napisał na Twitterze Jaki.

Do sprawy odniósł się również na Facebooku. Sprecyzował tam, że jego zdaniem, wulgarny zwrot wobec Prawa i Sprawiedliwości, wyrażony jest poprzez osiem gwiazd (pięć czerwonych i trzy granatowe). To, według niego, nawiązanie do zapisu tego zwrotu w formie "**** ***", który wykorzystywany był między innymi na transparentach podczas antyrządowych protestów po zaostrzeniu prawa aborcyjnego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wspominanie przez Jakiego osiem gwiazd pojawia się przy napisie "Warszawa" w pionowej wersji plakatu. Jego poziomy odpowiednik ma ich znacznie więcej.

Świąteczne plakaty przygotowane przez stołeczny ratusz Urząd m.st. Warszawy

Ratusz: przekaz jest wyłącznie pozytywny, świąteczny i zimowy

O to, co ratusz chciał przekazać na świątecznych plakatach, zapytaliśmy jego rzeczniczkę Monikę Beuth-Lutyk. - Na plakatach trudno doszukiwać się negatywnych przekazów. Jeżeli różne osoby widzą tam polityczne, a szczególnie wulgarne konotacje, to jest to smutne i świadczy raczej o sposobie myślenia tych osób, a nie tym, co chcieliśmy przekazać - zaznaczyła w rozmowie z tvnwarszawa.pl. - Przekaz jest tylko i wyłącznie pozytywny, świąteczny i zimowy. Jeżeli są na nim gwiazdy, to tylko i wyłącznie dlatego, że jest Gwiazdka i zimą gwiazdy wcześnie pokazują się na niebie - dodaje.

Rzeczniczka zwraca też uwagę, że w przestrzeni miejskiej pojawią się grafiki w różnych wersjach i formatach: są takie, gdzie gwiazd nie ma w ogóle albo odwrotnie - jest ich bardzo dużo.

- Plakat to specyficzna forma grafiki, która co do zasady jest uproszczona, dlatego łyżwiarze nie muszą mieć twarzy. To prosty przekaz - twierdzi Beuth-Lutyk. Jak podkreśla, każdy ma prawo do własnej interpretacji, ale uczula przed "snuciem głębokich politycznych analiz, bo ich tam nie ma".

Świąteczne plakaty przygotowane przez stołeczny ratusz Świąteczne plakaty przygotowane przez stołeczny ratusz | Urząd m.st. Warszawy Świąteczne plakaty przygotowane przez stołeczny ratusz | Urząd m.st. Warszawy Świąteczne plakaty przygotowane przez stołeczny ratusz | Urząd m.st. Warszawy

Dlaczego na plakatach nie ma typowych akcentów kojarzonych z Bożym Narodzeniem? - Jesteśmy urzędem miasta, jednostką administracji samorządowej, nie zaś instytucją religijną czy związaną z Kościołem. Nie sięgamy po symbole zarezerwowane dla religii, bo uważamy, że jest to nie w porządku. To sfery, które powinny być rozdzielne. Jesteśmy neutralni światopoglądowo i świeccy - wyjaśnia Beuth-Lutyk. - Zajmujemy się administracją publiczną i dlatego w naszych komunikatach i plakatach nie ma symboli religijnych - wskazuje.

Jak tłumaczy rzeczniczka, intencją ratusza jest, by przekaz ze świątecznych plakatów docierał do jak najszerszego grona mieszkańców stolicy, a nie wszyscy są osobami wierzącymi.

Grafiki będzie można zobaczyć na materiałach promocyjnych ratusza w przestrzeni publicznej - między innymi na przystankach czy w komunikacji miejskiej. Tegoroczny motyw został również wykorzystany do dekoracji świątecznego pociągu metra.

Grafiki na świątecznym pociągu metra Świąteczne grafiki na pociągu metra | Miasto Stołeczne Warszawa / Facebook Świąteczny pociąg metra | Metro Warszawskie Świąteczne grafiki na pociągu metra | Miasto Stołeczne Warszawa / Facebook Świąteczny pociąg metra | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl Świąteczny pociąg metra | Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

