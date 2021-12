Autobus "przebrany" za świąteczny prezent kursuje po stolicy

czytaj dalej

Świąteczny plakat przygotowany przez stołeczny ratusz znalazł się w ogniu krytyki. Prawicowi politycy zarzucają miejskim urzędnikom laicyzację świąt i ukryte przesłanie, nawiązujące do wulgarnych określeń wymierzonych w rząd Zjednoczonej Prawicy. - Jeżeli różne osoby widzą tam polityczne, a szczególnie wulgarne konotacje, to jest to smutne i świadczy raczej o sposobie myślenia tych osób, a nie tym, co chcieliśmy przekazać - zaznacza rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk.