Rozświetlone ulice i ogrody. Świąteczne iluminacje w Warszawie

Ulice i ogrody rozbłysły kolorowymi lampkami. Warszawiacy mogą poczuć świąteczny klimat między innymi w Królewskich Ogrodach Światła, na Krakowskim Przedmieściu i Nowym Świecie, a, także podczas Chińskiego Festiwalu Światła.

Świecące atrakcje czekają w kilku dzielnicach. Niektóre z "wystaw", takie jak świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim są darmowe, inne – płatne. Za wejście do ogrodu w Wilanowie obowiązuje bilet w cenie od pięciu do 20 złotych, a do Fortu Bema na festiwal światła: od 20 do 45 złotych.

Świąteczna iluminacja

Podobnie jak w poprzednich latach główną osią iluminacji świątecznych jest Trakt Królewski – od placu Zamkowego, przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży, Agrykolę, Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu.

Trakt Królewski rozbłysnął światełkami w sobotę 7 grudnia. Inauguracja odbyła się na placu Zamkowym, a chwilę później zaświeciły się lampki na choince.

Rozświetlone zostało też Stare Miasto, Aleje Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), aleja "Solidarności" (od placu Bankowego do placu Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, Marszałkowska (od Królewskiej do placu Konstytucji, łącznie z nim), Świętokrzyska (od ronda ONZ do Marszałkowskiej), Mokotowska i Targowa.

"Gdyby iluminacja stolicy miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 kilometrów długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia" - podkreślają stołeczni urzędnicy. Na dekoracje składa się na blisko 1300 elementów: iluminacji latarniowych, przewieszek, girland, kurtyn świetlnych, sopli i dekoracji wolno stojących. Świeci w nich prawie 4,5 miliona energooszczędnych diod.

Park Fontann

Dodatkowo w Multimedialnym Parku Fontann na podzamczu odbywają się świetlne pokazy przy użyciu 30 tysięcy ledowych punktów. Piętnastominutowe spektakle rozpoczynają się o pełnych godzinach: 16, 17, 18, 19 i 20.

Zimowe iluminacje można tam oglądać codziennie, a pokazy z muzyką w każdy piątek, sobotę i niedzielę o pełnych godzinach: 16, 17, 18 i potrwają do 31 stycznia 2020 roku. 25, 26, 31 grudnia, a także 1 i 6 stycznia, zorganizowane zostaną dodatkowe pokazy również o godzinach 19 i 20.

Królewski Ogród Światła

Pałacowy Ogród w Wilanowie już po raz siódmy zmienił się w Królewski Ogród Światła. Od końca października można tam przechadzać się rozświetlonymi alejkami.

Na odwiedzających czeka 75-metrowy iskrzący tunel, w którym rozbrzmiewają utwory Bacha, Brahmsa i Straussa. Na dziedzińcu wita ich rozświetlona pergola, a w ogrodzie północnym mogą przechadzać się aleją obsadzoną pnączami. Na tarasie głównym znajdują się błyszczące drzewka pomarańczowe, a tuż obok czeka świetlista rama z pałacem w tle, czyli miejsce do robienia zdjęć. Na początku grudnia rozbłysła też zupełnie nowa część wystawy, czyli Ogród Różany.

Wystawa otwarta jest codziennie do 23 lutego 2020 roku (poza 24 i 31 grudnia). Ekspozycja czynna jest w godzinach 16–21, jednak ostatnie wejście odbywa się o godzinie 20.

Jak informują organizatorzy, zwiedzenie całej wystawy trwa około 30 minut (w weekendy 45 minut, ze względu na dodatkowy pokaz).

Chiński Festiwal Światła

Chiński Festiwal Światła to wielowiekowa chińska tradycja, obchodzona od dynastii Han. Wystawa świetlna zorganizowana w Forcie Bema na Bemowie składa się z 34 stalowych konstrukcji, pokrytych kolorowymi tkaninami, które podświetlone są setkami tysięcy żarówek led,

"Każda bryła została misternie zaprojektowana i starannie wykonana tak, aby wzbudzała podziw i zachwyt nie tylko rozmiarem, ale kolorem i kształtem" - przekonują organizatorzy.

Większość figur związana jest ściśle z kulturą chińską, dlatego też podziwiać można tam motywy kwiatowe i zwierzęce, takie jak smok czy panda. Wysokość brył to nawet cztery metry. A zwiedzających wita ogromna brama.

Organizacja festiwalu nie obyła się jednak bez kontrowersji. Mieszkańcy Bemowa mogą bowiem korzystać z głównej części fortu dopiero wtedy, gdy kupią bilet na wydarzenie. Aktywiści przyznali, że fort bywał już zamykany, ale na dzień lub dwa - nigdy na tak długo jak teraz.

Festiwal odbywa się do 2 lutego 2020 roku. Dostępny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach: 16-21 i od piątku do niedzieli w godzinach: 16-22.

Wystawa nieczynna jest 25 i 31 grudnia. Poza tym, ze względu na prace konserwatorskie, zostanie zamknięta w dniach: 7-8, 13-14, 20, 22 oraz 27-29 stycznia.

Źródło: tvnwarszawa.pl