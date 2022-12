Bajkowe iluminacje przed szpitalem. "Chcemy, by przywołały uśmiechy na twarze małych pacjentów"

Iluminację - zamontowaną, by dodać otuchy i sprawić radość małym pacjentom - włączył m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowy fragment świątecznej dekoracji można zobaczyć wzdłuż ulicy Świętokrzyskiej, na odcinku pomiędzy Nowym Światem a ulicą Mikołaja Kopernika. Wewnątrz szpitala pojawiły się ozdobione choinki.

- Chcemy, by te bajkowe iluminacje, które widać z okien szpitala, przywołały uśmiechy na twarze małych pacjentów. W tym szczególnym miejscu chciałbym złożyć wszystkim Pacjentkom i Pacjentom, małym i dużym, wszystkim którzy zmagają się z chorobami i dolegliwościami oraz ich rodzinom, najcieplejsze życzenia świąteczne. Wszyscy jesteśmy z Wami myślami i życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia i do domów – powiedział Rafał Trzaskowski.