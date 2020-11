Świąteczna iluminacja będzie skromniejsza przez pandemię. W poprzednich latach zachwycała

W tamtym roku światełka błyszczały na Trakcie Królewskim od placu Zamkowego aż do Belwederu. - W tym sezonie główną osią iluminacji będzie odcinek od ronda de Gaulle’a do placu Zamkowego - informuje rzeczniczka stołecznego ratusza. Koronawirus zmusił urzędników do oszczędności.

Jak wyjaśniła tvnwarszawa.pl rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka, tegoroczna iluminacja jest w planach, ale "w mniejszym zakresie niż w poprzednich latach". Będzie skromnie z powodu pandemii.

- Wprowadzamy zgodnie z zapowiedzią oszczędności. Iluminacja będzie na zdecydowanie mniejszym obszarze, ale na pewno zachowamy jej niewątpliwy urok. Zrezygnujemy z kilku lokalizacji w których do tej pory mogliśmy iluminację podziwiać - stwierdziła Gałecka.

Będzie choinka na placu Zamkowym

Łączna długość zeszłorocznych instalacji wynosiła ponad 20 kilometrów, a główną ich osią był Trakt Królewski od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu. W tym roku główną osią iluminacji będzie odcinek od ronda de Gaulle’a do placu Zamkowego.

- Chcemy dać mieszkańcom Warszawy w tym trudnym czasie choć odrobinę poczucia świąt i normalności. Ozdoby zawisną na Trakcie Królewskim i na placu Zamkowym (elementem umowy jest między innymi choinka). Starówka też zostanie udekorowana. Chodzi między innymi o ulicę Piwną, Świętojańską, Rynek Starego Miasta, Nowomiejską, Freta, Rynek Nowego Miasta, Kościelną do Podzamcza - wymieniała rzeczniczka.

Iluminacja nie pojawi się z kolei w Alejach Jerozolimskich (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), w alei "Solidarności" (od placu Bankowego do placu Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), na placu Bankowym, na Marszałkowskiej (od Królewskiej do placu Konstytucji, wraz z placem), na Świętokrzyskiej (od ronda ONZ do Marszałkowskiej), na Mokotowskiej i na Targowej.

Od grudnia do połowy lutego

W tym roku skończyła się poprzednia umowa z wykonawcą świątecznej iluminacji, więc Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął latem przetarg na kolejne trzy sezony. - Firma Multidecor zajmie się dostawą, rozmieszczeniem, instalacją, utrzymaniem i deinstalacją iluminacji i ozdób świątecznych - poinformowała Gałecka.

Zapowiedziała też, że ozdoby powinny w całości zawisnąć do pierwszego weekendu grudnia. - Ponieważ to nowa iluminacja, wykonawca zaczął się do niej przymierzać już na początku października. Testował on między innymi ozdoby na drzewach przy kościele świętej Anny czy przy skwerze Hoovera - wymieniała nasza rozmówczyni.

I zaznaczyła, że zgodnie z umową ozdoby powinny być ściągnięte do połowy lutego.

Autor:mp/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl