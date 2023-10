"Widać dużo większe zainteresowanie załatwianiem spraw wyborczych". Urzędnicy będą pracować dłużej

Do 6 października można składać wnioski o pełnomocnictwo do głosowania w wyborach. Z kolei do 10 października osoby przebywające za granicą mogą składać wnioski o ujęcie w spisie wyborców. Dodatkowo wszystkie delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w warszawskich urzędach dzielnic będą czynne dłużej.

W piątek, 6 października upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy Warszawy właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania bądź korzystając ze strony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem Warszawa19115.

Ważny termin dla osób za granicą

Aby oddać głos poza krajem należy posiadać ważny polski paszport i do 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców do właściwego terytorialnie konsulatu albo posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wnioski można składać na trzy sposoby.

1) przez Internet przy użyciu usługi "e-Wybory"; 2) osobiście lub korespondencyjnie poprzez złożenie papierowego wniosku z własnoręcznym podpisem; 3) e-mailem poprzez przesłanie skanu lub fotografii wniosku z własnoręcznym podpisem na adres poczty elektronicznej właściwego urzędu konsularnego.

Wyborcy przebywający na polskich statkach morskich znajdujący się w podróży w dniu wyborów mogą złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców sporządzanym przez kapitana statku do piątego dnia przed dniem wyborów.

Delegatury czynne dłużej

"Od poniedziałku widać dużo większe zainteresowanie załatwianiem spraw wyborczych. W związku z tym do 12 października wszystkie delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic będą czynne do godziny 18" - poinformował ratusz w komunikacie.

Jak dodał, liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania w skali kraju to obecnie blisko 190 tysięcy, a udział mieszkańców Warszawy w wydanych zaświadczeniach to prawie 11 procent. - W ciągu dwóch dni o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wystąpiło prawie 6 tys. osób, natomiast o jednorazowe dopisanie do spisu wyborców prawie tysiąc osób - zaznaczył.

Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl