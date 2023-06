Suri zamieszkała w warszawskim zoo. "To drapieżnik, który widzi, nie będąc widzianym"

Do stołecznego zoo z Lipska przyjechała dwuletnia samica irbisa - Suri. Kocia mieszkanka dołączy do samca Jamira. Gatunek ten jest kuzynem tygrysa i zamieszkuje Azję. Nazywany jest "duchem gór".

Jak podało zoo, Suri urodziła się 25 sierpnia 2021 roku w zoo w Lipsku, a do Warszawy przyjechała 17 maja. Zamieszka na wybiegu drapieżników i dołączy do samca Jamira.

"Początkowo irbiska przebywała w swojej sypialni i nie chciała wyściubiać nosa na zewnątrz. Dzięki pracy troskliwych opiekunów zaczęła zwiedzać wybieg zewnętrzny. Jeszcze ciężko ją wypatrzeć, bo znakomicie ukrywa się w krzakach, ale kto wie, może akurat będziecie mieć szczęście, by ją zobaczyć. Cierpliwość i spokojne zachowanie mogą to umożliwić" - przekazali opiekunowie irbiski.

Kuzyn tygrysa

Irbis to pomimo słodko-puchatego wyglądu naprawdę potężny drapieżnik, jest najbliższym w kociej rodzinie kuzynem tygrysa. W naturze ten mistrz kamuflażu jest niezwykle trudny do zaobserwowania, dlatego Mongołowie nadali mu określenie "duch gór". "To drapieżnik, który widzi, nie będąc widzianym. Można przez całe życie być tuż obok niego, a nigdy go nie zobaczyć" - tłumaczy warszawskie zoo w komunikacie. Jak dodaje, często jedynymi dowodami jego obecności są resztki upolowanych zwierząt, ślady łap czy pozostawione odchody. Jego kremowobiałe futro w ciemne cętki sprawia, że kot dosłownie wtapia się w otaczający go, skalisty krajobraz.