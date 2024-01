Przebrali się za superbohaterów, umyli okna w szpitalu

Alpiniści przemysłowi przebrani w stroje superbohaterów i bajkowych postaci umyli w niedzielę okna w budynku szpitala Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystko po to, by sprawić radość dzieciom, a przy okazji wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W ramach akcji "Alpiniści dla WOŚP" ekipa odwiedza szpitale w całej Polsce i sprawia radość małym pacjentom. W tym roku mają w planach zaliczyć łącznie 31 szpitali w 28 miastach. W Warszawie pojawili się w niedzielę, myjąc okna na oddziale dziecięcym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do stolicy zamierzają wrócić 28 stycznia.

- Reakcje są fenomenalne. Dzieci potrafią nie wstawać przez parę dni z łóżka, a tu nagle zjeżdża minionek, jednorożec i wstają. W tym roku jeszcze strażacy wejdą do środka, żeby pokazać dzieciom, kim jest ten prawdziwy superbohater - dodał.

"Uatrakcyjniają dzieciom smutny czas"

- Akcja jest fantastyczna, niesie za sobą mnóstwo energii. Dzieci są chore, cierpią, my chcemy im w jakiś sposób, chociażby najmniejszy, umilić pobyt w szpitalu. Po to jesteśmy, żeby wywoływać u nich uśmiech - Łukasz, alpinista uczestniczący w akcji.

- Zdecydowanie uśmiech jest najważniejszy dla tych dzieci. Dajemy im chociaż odrobinkę przyjemności, powygłupiać się, porobić salta, odwrócić się do góry nogami, dzieci to bardzo pozytywnie odbierają, uśmiechają się, klaszczą, przybijają piątki, to niesamowicie fascynujące przeżycie - wtórował Sebastian, inny uczestnik akcji.