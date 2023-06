Stworzył Gapiszona, Kwapiszona i Gucia. Wystawa prac znanego rysownika w stołecznym muzeum

- Wystawa została pomyślana jako familijna - adresowana do rodziców i dzieci. Z bogatej, trwającej blisko siedem dekad pracy twórczej tego wybitnego artysty wybraliśmy 450 prac. Pokazujemy zarówno te znane i lubiane, jak i dzieła, które nigdy wcześniej nie były prezentowane publiczności - powiedział Polskiej Agencji Prasowej Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Ponieważ prac jest tak wiele, zostały zaplanowane dwie odsłony ekspozycji: od końca czerwca do września i od września niemal do końca października. - Liczymy na to, że publiczność, która odwiedzi nas latem, powróci na drugą część wystawy – dodał Płoski.