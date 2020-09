Semestr zimowy na Uniwersytecie Warszawskim. Nie będzie powrotu do zajęć stacjonarnych

Wyjątkiem będą te zajęcia, które - ze względu na swoją specyfikę - wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami. One będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. "W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych" - czytamy w zarządzeniu UW. Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września.