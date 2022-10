Odważna propozycja. Strefa Tempo 30 prawie w całym mieście

czytaj dalej

Ratusz zapewnia, że na terenie miasta znajduje się wystarczająca liczba obiektów, by w razie zagrożenia zapewnić schronienie dla wszystkich mieszkańców. - Dysponujemy co najmniej siedmioma milionami metrów kwadratowych powierzchni, która może służyć jako miejsce ukrycia - przekazał Michał Domaradzki, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Urzędnicy nie wskazują konkretnych lokalizacji i apelują do rządu o uregulowanie przepisów.