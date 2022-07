Koszykówka, tenis, siatkówka, strefa street workoutu. Nowa strefa sportu na Białołęce

Na Białołęce działa już nowa strefa sportu. W miejscu nieużywanych od lat kortów powstał zespół boisk, na których można bezpłatnie uprawiać kilka dyscyplin sportowych.

- Kolejne przestrzenie sportowe po modernizacji są otwarte i dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Białołęka. Wspaniałe boiska do gry w kosza, do tenisa, do siatkówki i strefa street workoutu. Zapraszamy wszystkich chętnych do Parku Picassa na aktywne spędzanie czasu – powiedziała wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska.

W piątek, ulokowaną w Parku Picassa, strefę sportu testowali zawodowi gracze, w sobotę i niedzielę – mieszkańcy. W poniedziałek przed pracą nowy obiekt sprawdzali samorządowcy.

"Ja zawsze rekomenduję sport"

- Koszykówka to sport dla każdego. By go uprawiać teraz wystarczy już tylko piłka, bo boiska są gotowe. Ale królować tu będzie nie tylko basket. Oddaliśmy w ręce mieszkańców Białołęki zmodernizowane boiska do uprawiania aż pięciu dyscyplin, które zastąpiły zniszczone korty. To będzie miejsce aktywności dla mieszkańców w każdym wieku i o różnych umiejętnościach. Dzieciaki i dorośli mają alternatywę dla wirtualnego świata. Ja zawsze rekomenduję sport – powiedział burmistrz Białołęki, Grzegorz Kuca.

Działalność strefy sportu zainaugurowali koszykarze. W piątek przed południem wystartował SK 3x3 Camp, czyli trening młodych koszykarzy z najlepszymi zawodnikami basketu w odmianie 3 na 3.

Zajęcia prowadził Kacper "Kacpa" Lachowicz, który od 2010 roku współprowadzi Marcin Gortat Camp, czyli najpopularniejszy cykl treningów dla dzieci i młodzieży stworzony przez jedynego Polaka grającego w najlepszej lidze świata NBA.

Bez opłat

"Przetarg na modernizację boisk mogliśmy ogłosić dzięki dotacji w wysokości niemal 1 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego" - przekazał ratusz dzielnicy Białołęka. Wykonawca przeprowadził roboty rozbiórkowe, później w miejscu starych kortów zbudował łącznie 3 boiska - 2 wielofunkcyjne: jedno do koszykówki, siatkówki i tenisa, drugie do siatkówki i tenisa – oba z nawierzchnią syntetyczną EPDM. Ponadto powstało boisko o betonowej nawierzchni – tylko do koszykówki. Obok boisk stworzono też przestrzeń do street workoutu i do gry w darta. Teren jest ogólnodostępny, oświetlony i monitorowany" - poinformował ratusz.

Jak dodano, z nowych boisk można korzystać w godz. 9-21 bez zapisów i opłat.

Autor:kz/gp

Źródło: PAP