Rozszerzanie strefy płatnego parkowania. Drogowcy biorą pod lupę kolejne dzielnice

15 kwietnia podczas sesji radni zdecydowali o poszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o kolejne dwie dzielnice: Żoliborz i Ochotę. Wprowadzenie zmian w życie zaplanowano na 6 września. Liczba płatnych miejsc parkingowych wzrośnie z 38 do 52 tysięcy miejsc. ZDM zapowiada, że do strefy zostaną włączone kolejne obszary miasta.

Saska Kępa i Mokotów

"Pierwszym krokiem będzie analiza zachowań parkingowych kierowców. Wykonawca będzie badać, ile pojazdów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia i nocy, zarówno w dni powszednie jak i w weekendy. Mierzone będzie również to, jak długo i jak często parkują poszczególne pojazdy" - poinformował ZDM. Na podstawie tych obserwacji można ocenić, jaką część aut używają mieszkańcy danego obszaru, a jaką – osoby przyjeżdżające do pracy lub przesiadające się z samochodu do transportu zbiorowego.