Rozszerzenie płatnej strefy parkingowej. Na Ochocie i Żoliborzu już malują oznakowanie

Pomiary na Mokotowie i Saskiej Kępie

Drogowcy przekazali, że charakterystyczne samochody wyposażone w czujniki i dwie kamery na dachu można spotkać aktualnie na ulicach Mokotowa. Jest ich pięć. Pojazdy sprawdzają zaparkowane auta na ulicach przewidzianych do włączenia w SPPN przez całą dobę, jednak większość pomiarów prowadzona jest w godzinach 8-18. W tym czasie w ciągu każdej godziny zegarowej samochody przejeżdżają dwukrotnie daną ulicą – po to, aby dokładnie sprawdzić zachowania parkingowe kierowców. Badana jest liczba pojazdów parkujących na poszczególnych ulicach w ciągu doby, a także mierzone jest to, jak długo i jak często parkują.

W przyszłym tygodniu pojazdy służące do pomiarów przeniosą się na Saską Kępę, gdzie będą analizować zachowania kierowców przez kolejne siedem dni. Taki cykl będzie się powtarzał do końca października. "Efekty pomiarów zostaną nam przedstawione do końca roku. Na ich podstawie będziemy mogli ocenić, jaką część aut używają mieszkańcy danego obszaru, a jaką – osoby przyjeżdżające do pracy lub przesiadające się z samochodu do transportu zbiorowego. To bardzo ważne w kontekście wprowadzenia strefy płatnego parkowania – jej celem jest w pierwszej kolejności ochrona mieszkańców strefy przed napływem aut z zewnętrz" - zastrzegł ZDM.