Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Drugie podejście radnych

To już drugie podejście do rozszerzenia strefy. Poprzednie - w październiku ubiegłego roku - zakończyło się fiaskiem. Radni poparli wtedy petycję przeciwników płatnego parkowania . Ich zdaniem proces konsultacji społecznych w tej sprawie był prowadzony w sposób niewłaściwy. Twierdzili, że nie otrzymali żadnych materiałów, ani informacji o terminach konsultacji, ani o zakresie zmian dotyczących parkowania. Petycję podpisało prawie 2,5 tysiąca osób.

Duży odsetek parkujących to przyjezdni

W uzasadnieniu projektu uchwały, nad którym w najbliższy czwartek pochylą się radni, można przeczytać, że rozszerzenie "ma na celu poprawę sytuacji parkingowej na tych obszarach poprzez ograniczenie długotrwałego postoju osób spoza tego obszaru. Pozwoli to na poprawę dostępności miejsc postojowych dla mieszkańców oraz dla postoju krótkotrwałego".

Pomysłodawcy projektu podkreślają, że obszar Saskiej Kępy i Kamionka jest położony blisko centrum i "ma dobrą komunikację zbiorową". Odwołują się też do wyników badań zachowań postojowych. "Wyniki są zróżnicowane w zależności od obszaru i na ich podstawie określono granicę rozszerzenia SPPN. Na obszarze 1 w rejonie ul. Francuskiej i ul. Paryskiej występuje duży odsetek długotrwałego postoju osób spoza tego obszaru w godz. 8-21. Przyczynia się on do przepełnienia obszaru (w skali całego obszaru zajętość przekracza 100%)" - czytamy w uzasadnieniu.