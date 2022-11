Ulice Batorego i Boboli będą węższe, jeden pas zajmie parking

"Taka sytuacja z punktu widzenia pieszych była bardzo niekorzystna, dlatego w ramach wdrażania strefy płatnego parkowania postanowiliśmy to zmienić. Teraz pojazdy będą parkować w znacznej części na jezdni, co pozwoli pieszym na swobodne poruszanie się po przeznaczonym dla nich chodniku" - zapowiada Zarząd Dróg Miejskich na Facebooku.

W ramach nowej organizacji ruchu prawy pas jezdni będzie przestrzenią do parkowania skośnego. Nasz reporter Mateusz Szmelter sprawdził we wtorek przed południem sytuację na ulicy. Okazało się, że drogowcy rozpoczęli już wytyczanie miejsc parkinowych.

Strefa płatnego parkowania na Mokotowie

Dotychczas strefa płatnego parkowania od dekady obejmowała niewielki skrawek Mokotowa o powierzchni nieco ponad kilometra kwadratowego. Decyzją Rady Warszawy, od 2 stycznia SPPN obejmie w sumie 85 ulic, alei i placów. W dzielnicy pojawi się też 116 nowy parkomatów. Rozszerzenie dotyczy dolnego Mokotowa (do linii ulicy Gagarina) oraz górnego Mokotowa (do linii ulicy Różanej).

"Łączna długość ulic ze strefą płatnego parkowania w dzielnicy to 40 kilometrów. Wyznaczamy na nich około 5,3 tysiąca ogólnodostępnych miejsc postojowych, z czego 3,8 tysiąca przypadać będzie na obszar włączony do strefy. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4 procent wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami" - informują drogowcy. "Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy" - podkreślają.