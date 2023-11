Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie strefy płatnego parkowania na Mokotowie

15 listopada rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat zmian na ulicach Mokotowa w związku z planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania. Odbędą się one zarówno w formie stacjonarnych spotkań, jak i online. Mieszkańcy uwagi do projektów mogą zgłaszać do 15 grudnia.

Decyzja o zmianach granic strefy płatnego parkowania należy do radnych Warszawy. Jednak zanim dojdzie do głosowania miasto przygotowało analizy i projekty niezbędne do podjęcia decyzji oraz propozycje zmian na ulicach przed ewentualnym wprowadzeniem SPPN dla kolejnych obszarów Mokotowa. Zostaną one skonsultowane z mieszkańcami.