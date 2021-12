Abonament parkingowy tylko dla płacących podatki w stolicy. Radni zajmą się zmianą przepisów

Radni zajmą się na najbliższej sesji zmianami zasad wydawania abonamentu mieszkańca w strefie płatnego parkowania. Projekt uchwały zakłada, że do jego uzyskania nie będzie potrzebny meldunek w stolicy, warunkiem będzie natomiast rozliczanie tu podatku PIT. Zmienić mogą się także wymagania stawiane przed osobami ubiegającymi się o wydanie karty "N+" dla osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy mogą wejść w życie na początku lutego 2022 roku. Zdaniem ratusza mają spowodować wzrost wpływów do budżetu miasta.

Najbliższa sesja Rady Warszawy odbędzie się w czwartek, 9 grudnia. Radni pochylą się nad projektem uchwały dotyczącej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN), zawierającym zmiany w sposobie wydawania abonamentu mieszkańca. Będą one odnosiły się zarówno do zwykłych abonamentów rejonowych (pozwalających na parkowanie auta w rejonie maksymalnie ośmiu parkomatów najbliższych miejscu zamieszkania) oraz do nowego abonamentu obszarowego (uprawniającego do parkowania na większym, określonym przez drogowców obszarze).

W przypadku uchwalenia nowych przepisów z abonamentów będą mogły korzystać wyłącznie osoby, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni. W uzasadnieniu projektu zmian w uchwale napisane jest: "w okresie przejściowym, do 30 kwietnia 2022 roku, dokumentem potwierdzającym rozliczanie PIT w Warszawie będzie również formularz ZAP-3, złożony w 2021 lub 2022 roku, w którym wskazano Warszawę jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego".

Obecnie, aby uzyskać abonament, trzeba być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy na terenie, na którym wyznaczono strefę płatnego parkowania. Po przyjęciu nowych przepisów nie będzie to wymogiem, więc o abonament będą mogły ubiegać się osoby, które są zameldowane poza SPPN albo w ogóle poza Warszawą, ale rozliczają tu podatek PIT.

Porównanie dwóch abonamentów ZDM

Nowe zasady wydawania kart "N+"

Kolejną propozycją jest wydłużenie do pięciu lat maksymalnego okresu obowiązywania karty "N+", tak by odpowiadał on terminowi ważności karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Zaproponowano również rezygnację z wymogu posiadania prawa jazdy przez osobę niepełnosprawną, co jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. "Osoby takie często są właścicielami samochodu, ale z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą samodzielnie poruszać się tym pojazdem. Wydanie takiej osobie karty "N+" umożliwi jej korzystanie ze swojego samochodu za pomocą asystentów osoby niepełnosprawnej" - wyjaśniono. Podobnie, jak przy abonamentach mieszkańca - Karta "N+" przysługiwać będzie wyłącznie osobom, które rozliczyły w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni.

Osoby niepełnosprawne, które nie rozliczają się z podatku w Warszawie mogą korzystać z bezpłatnego postoju na wyznaczonych miejscach - tak zwanych kopertach, wykładając za przednią szybą kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej.

Kolejne podejście do zmian w abonamentach mieszkańca

Powyższe propozycje były już zawarte w uchwale Rady Warszawy z października 2020 roku. W listopadzie wojewoda mazowiecki stwierdził nieważność przepisów dotyczących wydawania abonamentów i kart "N+", jednakże z innych powodów niż uzależnienie ich wydawania od rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Warszawie.

"Rozwiązanie takie funkcjonuje na przykład w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie (abonament mieszkańca), czy na przykład w Poznaniu, Szczecinie (identyfikator osoby niepełnosprawnej)" - napisano w uzasadnieniu. Prawidłowość uzależnienia uzyskania abonamentu od rozliczania podatku w danym mieście została potwierdzona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 8 stycznia 2019 roku.

Jak szacuje ratusz, wprowadzenie proponowanych rozwiązań będzie skutkowało dodatkowymi dochodami do budżetu, które będą uzależnione od liczby złożonych wniosków o wydanie danego rodzaju abonamentu mieszkańca.

Od 15 listopada 2021 roku strefa płatnego parkowania niestrzeżonego została rozszerzona o Żoliborz i Ochotę. Ratusz przewiduje, że łączna liczba abonamentów mieszkańca wydanych w ciągu roku (zarówno rejonowych do ośmiu parkomatów, jak i obszarowych, które będą przysługiwały osobom rozliczającym w Warszawie podatek PIT za rok poprzedni) wzrośnie z około 39 800 do prawie 58 000, co przełoży się na wpływy do budżetu miasta w wysokości około 10 milionów złotych rocznie.

Jeśli radni przyjmą uchwałę to zacznie ona obowiązywać od 1 lutego 2022 rok

