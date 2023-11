Na jej działce był "ranny sokół". Okazał się, że to zdezorientowany i zmęczony myszołów

"W trakcie odławiania był bardzo spokojny, jakby czuł, że te dziwne dwunożne istoty bez skrzydeł, chcą mu pomóc, a nie zrobić krzywdę. Prawie sam "wprosił się" do transportera, którym bezpiecznie odwieziono go do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO. Tam otoczony opieką specjalistów na pewno szybko dojdzie do pełnego zdrowia i odzyska stuprocentową kondycję" - dodali.